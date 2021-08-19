Alkol alıp baz istasyonuna tırmandı, yürekleri ağızlara getirdi

Sivas'ta ailevi sorunları olduğu düşünülen bir kişi alkol aldıktan sonra 30 metre yükseklikteki baz istasyonuna tırmandı. Yürekleri ağızlara getiren şahıs eşinin gelmesiyle zorlukla ikna edildi.

Olay, Alibaba Mahallesi'nde bulunan bir parkın içerisinde yaşandı. Mahallesi sakinleri park içerisinde bulunan 30 metre yükseklikteki baz istasyonunun tepesinde bulunan kişiyi fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri direğin tepesine tırmanın kişiyi aşağı inmesi için ikna edemeyince, olası bir duruma karşı itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Direkten inmemekte ısrar eden D.K. isimli 40 yaşlarındaki şahsın alkollü olduğu anlaşıldı. Direkte alkol almaya devam eden ve aşağıya sarkan şahıs izleyenlere korku dolu anlar yaşattı. Düşme ihtimaline karşı zeminde hava yastığı açıldı. İkna çabaları sonuç vermeyince olay yerine eşi B.K. çağrıldı. B.K.'nin yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sonucunda D.K., basın mensuplarının olay yerinden ayrılmasının ardından çıktığı direkten güçlükle indirildi. Çok sayıda kişi yaşananları meraklı gözlerle izledi.