Alkollü şahıs belediye önünde ortalığı birbirine kattı

Sivas'ta belediye önünde ortalığı birbirine katan aşırı alkollü şahıs, olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgilere göre, olay geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Sivas Belediye binası önünde meydana geldi. Belediye binası önüne gelen alkollü şahıs kendine zarar vereceğini belirterek belediye başkanı ile görüşmek istediğini söyledi. Çevredeki vatandaşlar ise şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı fakat alkollü şahıs ikna olmadı. Şahsın ikna olmaması üzerine ise çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri ise hafta sonu olduğunu ve belediye başkanının makamında olmadığını anlatmak için uzun süre uğraş verdi. Çevredeki vatandaşların ve polis ekiplerinin dakikalar süren uğraşları sonrası alkollü şahıs ikna edilebildi. Sağlık ekiplerinin şahsa yaptığı ilk müdahalenin ardından kendine gelen şahsın E.K. isimli vatandaş olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından E.K. isimli şahıs polis ekipleri tarafından evine bırakılmak üzere götürüldü.