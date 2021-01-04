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Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Sivas’ta alkollü sürücü park halindeki 2 araca çarptı, üç aracın karıştığı kazada sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 339 lira para cezası kesilirken ehliyetine ise el konulduğu öğrenildi.

Sivas'ta alkollü sürücü park halindeki 2 araca çarptı, üç aracın karıştığı kazada sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 339 lira para cezası kesilirken ehliyetine ise el konulduğu öğrenildi.


Edinilen bilgilere göre kaza Ali baba Mahallesi Ali Baba Caddesi üzerinde meydana geldi. C.T. idaresindeki 58 ACH 336 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 58 AR 530 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Kazanı etkisiyle savrulan 58 AR 530 plakalı otomobil ise park halinde ki 58 LA 558 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Kazada kimse yaralanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Sürücü C.T. ise alkol testi yapılmak üzere ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontrollerde alkollü olduğu anlaşılan sürücüye alkollü araç kullandığı gerekçesi ile bin 339 lira para cezası uygulandı, ehliyetine ise el konuldu.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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