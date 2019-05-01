Altınkale, Pamukkale'ye kardeş olacak

Sivas'ta sıcak çermik termal bölgesinde, akar termal suyun oluşturduğu altın rengindeki travertenler turizme kazandırılacak.

Sivas'ta şehir merkezine 24 kilometre mesafede bulunan sıcak çermik termal turizm merkezinde, termal suyun oluşturduğu altın rengindeki travertenler genişlemeye devam ediyor.

Vali Salih Ayhan, ‘Altınkale' ismi ile projelendirilip turizme kazandırılması planlanan alanda incelemelerde bulundu. İncelemeleri sırasında, Altınkale'nin turizme kazandırılması için ilgili tüm kurumların ortak çalışma yürüteceğini belirten Ayhan, “Sivas'ın marka değerinden birisi de sıcak çermiktir. Bu termal suyumuzu gerek sağlık sektöründe ve diğer sektörlerde kullanmamız gerekir. Bununla beraber de tabi turizmde alternatiflerimizi gün yüzüne çıkarmamız gerekir. Bu termalde özellikle gündemde olan hususlardan bir tanesi de termalin oluşturduğu tortu, renk tonlaması ile bunun biraz daha görselini artırarak bir cazibe merkezi haline getirebilir miyiz? Bunun üzerinde çalışacağız. Sıcak çermik belli bir noktaya geldi. Özellikle imar planlarının bir noktaya gelmesi yeni yatırımların yapılması ile beraber bölge ıslah edilebilir hale geldi. Bununla beraber de belediye başkanlarımızın da özellikle ilimize kazandırmaya arzu ettikleri ve kendi adaylık süreçlerinde açıkladıkları hususlardan bir tanesi de ‘Altınkale projesi'dir. ‘Altınkale projesi' aynı şekilde yine Özel İdaremiz, Valiliğimiz, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz ile yapacağımız çalışmalar içerisinde yer alıyor. Düşünceleri toparladığımız takdirde demek ki böyle bir ihtiyaç var ve bunun da ilimizin görünürlüğünü artırmada, bilinirliğini artırmada ve turizmde katkısı olabileceği değerlendirmektedir” dedi.

Pamukkale gibi çekim merkezi olacak

Ayhan, Altınkale'nin Pamukkale gibi çekim merkezi olmasını arzuladıklarını belirterek, “Alanımız çok güzel yeri ve konumu itibari harikulade. Gelmeden önce de belediye başkanımız Hilmi Bey'le de konuştuğumuzda onların da aynı düşüncede olmaları sevindirici. Belediyemizle beraber bu termal bölgesinin en uygun yerinde ve görselliği çok güzel bir şekilde olacak. İnsanların da günlük gelip böyle aynı Pamukkale'de olduğu gibi buradan istifade edebileceği, fotoğraf çekilebileceği görsel güzelliği ortaya çıkabilecek bir ‘Altınkale projesi' gerçekleştireceğiz. Bu bölgedeki sektörel çeşitliliği yapmamız kış turizmine entegre etmemiz lazım” şeklinde konuştu.