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Altınkale Pamukkale'yi döndü

Sivas’ta turizme kazandırılan Altınkale’de, yağan karla birlikte Pamukkale’yi aratmayan görüntüler oluştu.

Sivas'ta turizme kazandırılan Altınkale'de, yağan karla birlikte Pamukkale'yi aratmayan görüntüler oluştu.


Sivas yakında turizme kazandırılan, Pamukkale'nin kardeşi olarak adlandırılan Altınkale'de, yağan karla birlikte Pamukkale'yi aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Zeminden çıkan kükürtlü suyun oluşturduğu altın renkli travertenlerin bir bölümü beyaz örtü ile kaplandı. Ortaya ise görülmeye değer görüntüler çıktı. Güzel görüntülerin ortaya çıktığı bölge havadan drone ile görüntülendi. Bazı vatandaşlar alana gelerek fotoğraf çektirdi.



Hayran bırakıyor


Pamukkale'de ki gibi basamaklı havuzların yer aldığı Altınkale, birçok vatandaşın dikkatini çekiyor. Sıcak suyun soğuk havayla buluşması sonrası çıkan buhar, bölgeye yağan karla birlikte ziyaretçilerine güzel görüntüler sundu. Sarı ve beyaz rengin karıştığı bölge yazın olduğu gibi kışın da vatandaşları kendisine hayran bıraktı.

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