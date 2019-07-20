‘Altınkale' projesi, 40 bin metrakare alanda oluşturulacak

Sivas'ta, Sıcak Çermik bölgesinde yapımı planlanan 'Altınkale' projesi yaklaşık 40 bin metrekare alanda oluşturulacak.

Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde, çermik suyunun görselliği İle yaklaşık 40 bin metrekare alana yapımı planlanan 'Altınkale ve Çevre Düzenleme Projesi'ni yerinde inceleyen Vali Salih Ayhan, Altınkale'nin turizme kazandırılması için ilgili tüm kurumların ortak çalışma yürüteceğini söyledi.

Sivas'ın marka değerinden birisinin de Sıcak Çermik olduğunu belirten Vali Ayhan, “Jeotermal kaynağımızı öncelikli olarak turizm, sağlık, tarım ve diğer alanlarda yoğun olarak kullanacağız. Sıcak Çermik'te özellikle gündemde olan hususlardan bir tanesi de termalin oluşturduğu tortu, renk tonlamasıdır. Bölgede görselliği artırıp cazibe merkezi haline getirebilme noktasında gayret göstereceğiz. Daha teknik daha fonksiyonel bir çalışma ile peyzaj düzenlemesi de gerçekleştirerek üst düzey bir açık hava havuzu oluşturacağız. Sivas'ın jeolojik ve jeomorfolojik yapısından faydalanarak, Altınkale projesi ile yurt içinden ve gerekse de yurt dışından ziyaretçi çekeceğimize inanıyorum. Oluşması beklenen yeni travertenlerdeki özel morfolojik yapılar ve tektonik unsurlar yörenin bir açık hava jeoloji müzesi olarak değerlendirilmesini de sağlayacak. Bu çalışma ile bölge canlanacak, il ekonomisi daha da hareketlenecek, istihdam yapılan yatırımlarla artacak, ilimiz turizmine yeni bir soluk kazandırılmış olacak” şeklinde konuştu.

Altınkale Projesi'nin Sivas Belediyesi ile ortak hareket edilerek ilimize kazandırılacağını belirten Vali Salih Ayhan, “Altınkale'nin ortaya çıkması için bilimsel ve teknik anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Pamukkale'deki gibi basamak havuzlar şeklinde düzenleme gerçekleştireceğimiz ‘Altınkale' Valiliğimizin Turizm Eylem Planı'nda da yer alıyor. Valiliğimizin himayelerinde Sivas Belediyesi, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bu bölgeye ağırlık vererek turizm, sağlık, tarım alanlarında bölgenin gelişme göstermesi sağlanacak. İlimizin görünürlüğünü ve bilinirliğini artırmada, turizme katkısı anlamında böyle bir projeye ihtiyaç var” diye konuştu.

Sıcak Çermik'te geleneksel çadır kültürünün tekrar yaşatılması amacıyla yaklaşık 20 bin metrekare alanda uygulanacak projeyi de inceleyen Vali Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yetkililerden proje hakkında bilgi aldı.

Şehir merkezine 24 kilometre mesafede bulunan kaplıcadaki inceleme gezisine Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, MTA Orta Anadolu 1. Bölge Müdür Vekili Ramazan Daştan, Sıcak Çermik Turizm Altyapı Birlik Müdürü İbrahim Uçar ile teknik ve idari personel de katıldı.