Altınordu Voleybol, play-off çeyrek finallerinde tecrübe kazandı

Ligi'ne yükselmek için Sivas'ta düzenlenen play-off çeyrek finallerine tarihinde ilk kez katılan Altınordu Kadın Voleybol Takımı, grubunu 4. sırada tamamlayarak tecrübe kazandı.

Altınordu Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar 2. Ligi'ndeki ilk sezonunda grubunda oynadığı 18 maçın 14'ünü kazanarak 43 puanla grubunu 2. tamamladı ve Ligi'ne yükselmek için 11 Mart'ta Sivas 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda başlayan play-off çeyrek finallerinde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Sivas'ta 3 maça çıkan İzmir ekibi 3 mağlubiyet alarak grubunu 4. sırada tamamladı ve yarı finallere adını yazdıramadı.

Altınordu'nun antrenörü Osman Avcılar yaptığı açıklamasında kendileri açısından tecrübe kazandıklarını söyleyerek, “Özellikle İmamoğlu Belediye ile İş Voleybol bu ligde yıllardır tecrübeli oyunculardan kurulu bir takıma sahip. 1 ve 2. Lig'de birçok kez boy göstermiş takımlar. İkisiyle de mücadele ettik. Saha içerisinde yapmamız gereken ne varsa yapmaya çalıştık. İzleyenlere keyifli maçlar izlettik. TVF Spor Lisesi bize biraz daha yakın bir organizasyon. Bizde alt yapı yetiştirmeyi hedefleyen bir kurumuz. Bu mantıklı rakibimize 3-2 mağlup olduk ne yazık ki. Altınordu Voleybol olarak ilk defa bu platformda boy gösteriyoruz. Takımımızın tamamı böyle bir platforma daha önce gelmedi. Bizim için bu maçlar çok büyük tecrübe oldu. Tecrübesizliğimizin de belli noktalarda azizliğini yaşadık diyebilirim. Her anlamda Altınordu Voleybol için, yönetim için, sporcular için bir tecrübe oldu. Sivas'a da ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederiz” dedi.

“Milli takıma sporcu yetiştirebilmek için yola çıktık”

Altınordu Voleybol olarak hedeflerinin milli takıma oyuncu göndermek olduğunu belirten Avcılar, “Bizim önümüzde Altınordu futbol organizasyonu var. Bu organizasyonda dünya çapında işler yapılıyor. Bizim örneğimiz orası. Hazır bir kurgumuz var planlama dahilinde. Hedef çıtası biraz yüksek olduğu için bu da bizim işimizi biraz zorlaştıracak. Tüm Altınordu, tüm taraftarlar ve tüm yönetim tamamen yanımızdalar. Uzun vadede futbolda olduğu gibi voleybolda da sporcu yetiştirip milli takım seviyeleri ile uluslar arası seviyelere sporcu yetiştirebilmek için yola çıktık. Bu ilk senemiz. İzmir'de alt yapı kategorilerinde de çok ciddi bir faaliyetimiz var. Umarım kısa yıllar içerisinde kendi sporcularını yetiştiren bir lokomotif pozisyonuna getirebiliriz” diye konuştu.

Ezgi Kara: “Çok zorlanacağımızı biliyorduk”

Takım kaptanı Ezgi Kara ise, voleybol severlere güzel maçlar izlettirdiklerini vurgulayarak, “Sezon boyunca çok emek verdik. Hedefimiz ilk senemizde Play-Off'ları görmekti ve bunu çok güzel bir şekilde başardık, buraya geldik. Buradaki rakiplerimiz karşısında çok zorlanacağımızı biliyorduk. Bunun için çalıştık ve maçlarda gereken mücadeleyi verdik ama olmadı. Güzel bir voleybol izlettiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki hedefimiz güzel başarılara imza atmak. Altınordu'yu en iyi şekilde temsil etmek. Bunun için kısa sürede çalışmalarımıza başlayacağız” ifadelerini kullandı.