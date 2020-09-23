İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altınyayla'da ilçe protokolünden Covid-19 denetimi

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde Kaymakam Akköz ve ilçe protokülü Covid-19 denetimi yaptı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Kaymakam Akköz ve ilçe protokülü Covid-19 denetimi yaptı.


Altınyayla ilçesinde Covid-19 denetimleri aralıksız yapılmaya devam ediyor. Altınyayla Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Altınyayla Belediye Başkanı Sinan Akbulut, Deliilyas Belde Belediye Başkanı Mehmet Tek, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Yıldız, İlçe Emniyet Amiri Gökhan Yıldırım ve İl Genel Meclis Üyesi Şeref Ağca ilçede bulunan iş yerlerini ve semt pazarını gezerek Covid-19 denetimi yaptı.


Protokol üyeleri, denetim esnasında vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.