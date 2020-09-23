Altınyayla'da ilçe protokolünden Covid-19 denetimi

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Kaymakam Akköz ve ilçe protokülü Covid-19 denetimi yaptı.

Altınyayla ilçesinde Covid-19 denetimleri aralıksız yapılmaya devam ediyor. Altınyayla Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Altınyayla Belediye Başkanı Sinan Akbulut, Deliilyas Belde Belediye Başkanı Mehmet Tek, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Yıldız, İlçe Emniyet Amiri Gökhan Yıldırım ve İl Genel Meclis Üyesi Şeref Ağca ilçede bulunan iş yerlerini ve semt pazarını gezerek Covid-19 denetimi yaptı.

Protokol üyeleri, denetim esnasında vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundular.