Altınyayla'nın çehresi değişti

Sivas'ın Altınyayla ilçesi Altınyayla Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ile ilçenin çehresi değişti.

Altınyayla Belediyesi ekipleri tarafından ilçenin bir çok noktalarında gerçekleştirilen çalışmalar dikkat çekiyor. İlçe merkezinde bulunan Ahmet Ağa Meydanında ki yenilenme çalışmaları ile ilçe yeni bir görünüm kazandı. Altınyayla Belediyesi tarafından ilçe halkının hizmetine sunulan Altınsu Parkı ise ilçe halkının uğrak mekanı haline geldi. Belediye makine parkına 15 yeni araç kazandırıldı. Modern temizlik araçları ile geçmişte ilçede sorun olan çöp meselesi ortadan kaldırıldı.

Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer, ilçede yaptıkları hizmetlerin ilçenin görünümünde büyük değişiklikler oluşturduğunu belirterek, " Beş yıl içerisinde ortaya koyduğumuz çalışmalar ile ilçenin çehresini değiştirdik. Sosyal projeler kadar alt yapı projelerine de önem verdik. İlçemizin bir asırlık su hasretini giderdik. Makine parkımıza 15 yeni araç kattık. Modern çöp araçlarımız ile ilçemizin çöp sorununu çözdük. İlk gün ki heyecan ve gayretimizde ilçemize hizmet vermeye devam etmek istiyoruz.“ dedi.