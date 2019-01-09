Altınyayla'yı birlikte yöneteceğiz

MHP Altınyayla Belediye Başkan adayı Nazım Şubası, Altınyayla'yı Altınyaylalılarla birlikte yönetmeye talip olduklarını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Sivas İl Başkanlığı tarafından, Altınyayla Belediye Başkan adaylığı onaylanan Nazım Subaşı seçim çalışmalarına başladı. Altınyayla'yı Altınyaylalılarla birlikte yönetmeye talip olduğunu belirten Subaşı, “ Doğma büyüme Altınyaylalıyım. İlçemin tüm sokaklarında ayak izlerim vardır. Sorunlarını da biliyorum çözümlerini de biliyorum. Sorunlarının çözüm mekanizması siyaset kurumudur. Altınyayla halkına olan sorumluluğum gereği sorunları çözmek için Altınyayla belediye başkanlığına adaylığımı koydum. Seçmenlerimiz Altınyayla'nın anahtarını bana teslim ederse, ben de görev süresince bu emanete en iyi şekilde sahip çıkacağım. Altınyayla'yı kalkındırarak, en güzel noktalara gelmesini sağlayacağım. Altınyayla'yı Altınyaylalılarla birlikte yöneteceğim.”dedi.