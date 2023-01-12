Altunkaya'dan hayır bakkalına katkı

Müftü Altunkaya; Cami Derneği Başkanı Mahmut Uçtu ile din görevlileri öncülüğünde açılan ve uzun zamandır ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sağlayan hayır bakkalına katkıda bulundu.

Hayırlı bir işe öncülük ederek ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlayan Cami Derneği Başkanı Mahmut Uçtu ve din görevlileri Abdullah Güven ile Sabri Yıldırım'ı tebrik eden Altunkaya; hayır bakkalına destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

Daha sonra cami bünyesinde açılan okuma odası ve kütüphaneyi de inceleyen Altunkaya, din görevlilerine çalışmalarında başarılar diledi.