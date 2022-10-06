Amatör spora hizmet edenler unutulmadı

Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sivas'ta uzun yıllar amatör spora hizmet eden spor insanları ziyaret edildi.

Amatör Spor Haftası, bu yıl da tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu çerçevede Sivas'ta uzun yıllar amatör spora hizmet edip değer katan spor insanları evlerinde ziyaret edilerek plaket takdim edildi.

Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, Sivas Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ufuk Demir, Sivas Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Zeki Ekici, Sivas'ın sporuna değer katan Üzeyir Şenol, Fahri Çiçek ve Orhan Demirok'un hanelerine misafir olarak vefa ziyaretinde bulundular.

Ziyarette uzun yıllar amatör spora dönül verenlere plaket takdim edildi.