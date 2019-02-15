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Ambulans helikopter organ yetmezliği bulunan hasta için havalandı

Organ yetmezliği nedeniyle hayati tehlikesi bulunan yaşlı bir hasta Suşehri Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Sivas’a sevk edildi.

Organ yetmezliği nedeniyle hayati tehlikesi bulunan yaşlı bir hasta Suşehri Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi.


Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan Rabia Gürkan (85), organ yetmezliği nedeniyle fenalaşınca yakınlarının haber vermesiyle eve gelen sağlık ekiplerince ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan Gürkan'ın Sivas'a sevk edilmesine karar verildi ve İl Sağlık Müdürlüğünden ambulans helikopter istendi. Suşehri Devlet Su işleri 192'inci Şube Müdürlüğü sahasına iniş yapan ambulans helikopter hastayı alarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirdi. Yaşlı kadın burada tedavi altına alındı.

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