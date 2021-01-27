İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ambulans tırla çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Ankara’ya hasta bırakıp Erzurum’a dönen ambulans Sivas’ta tırla çarpıştı.

Ankara'ya hasta bırakıp Erzurum'a dönen ambulans Sivas'ta tırla çarpıştı. Ambulanstaki sağlık çalışanı hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yaraşbeli geçidinde meydana geldi. Kazada Ankara'ya hasta bırakıp Erzurum'a dönen M.E.C.(26) yönetimindeki 06 AC 7585 plakalı özel bir hastaneye ait ambulans, Sivas'tan Ankara istikametine gitmekte olan H.H.K.(55) yönetimindeki 68 KC 725 plakalı tırla çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan sağlık çalışanı Şuheda Tuna (28) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ambulans sürücüsü Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversite Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.