Anadolu aslanları çiplendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Kangal Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki Kangal köpeklerine çip takıldı.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Merkez Müdürü Doç. Dr. Nazlı Ercan, “26 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yer alan ‘Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik' çerçevesinde SCÜ Kangal Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak bünyemizde bulunan köpeklerimizi çiplendirme ve pasaportlandırmaya tabi tuttuk” dedi.

Ercan, çip uygulamasının hayvanlarda herhangi bir sıkıntıya neden olmayacağını ifade ederek, “Yapılan işlemler adına bilgi vermek gerekirse mikroçipler iki scapula arasına, yani hayvanların kürek kemikleri arasındaki elastik deri altına uygulanıyor. Herhangi bir şekilde hayvanda bir acıya neden olmamakla birlikte sonraki dönemlerde de hayvanlarda sağlık problemlerine neden olmamaktadır” şeklinde konuştu.

Çiple Kangal köpekleri kimliklendirildi

Ercan, mikroçip uygulamasıyla hayvanların kimliklendirildiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Mikroçip uygulandıktan sonra elektronik bir okuyucu vasıtasıyla çip okutulur. Bunun sonunda 15 haneli bir karekod karşımıza çıkıyor. Bu karekod vasıtasıyla köpeğimiz bir veri tabanına kaydediliyor. Karekodun okutulmasıyla bazı bilgiler elde ediyoruz. İlgili hayvanın yaşı, doğum tarihi, geçirmiş olduğu hastalıklar, yapılan aşıları -ki özellikle kuduz aşısının takibi için önemli-, varsa hayvanın geçirmiş olduğu operasyonlar ve genetik bir hastalığı varsa kayıt altına alınıyor. Tüm bunların yanı sıra hayvan sahibine ilişkin bilgiler yer alıyor. Hayvan sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, iletişim bilgileri, telefon numarası gibi bilgiler çipte yer alıyor. Herhangi bir adli vaka durumunda kişilere en kolay biçimde ulaşılması amaçlanıyor. Hayvana yapılan aşıların, imalat, son kullanma tarihi, üretici firması, uygulayan veteriner hekimin adı soyadı, diploma numarası gibi bilgiler bu biçimde veri tabanına kaydedilmiş oluyor.”