'Anadolu aslanları' kışa hazırlanıyor

Uzman Kangal yetiştiricisi, 'Anadolu aslanı' olarak bilinen Kangal köpeklerinin çetin geçen kış mevsiminde nasıl beslenmesi gerektiği hakkında açıklamalarda bulundu.

Ünü Türkiye sınırlarını aşan, güç ve zekaları ile dikkat çeken Kangal köpekleri kış aylarını daha çok seviyor. Kış aylarında eksi 40 dereceye kadar yaşamlarını sürdürebilen Kangal köpeği sahipleri bazı konulara dikkat etmesi gerekiyor. Sivaslı Uzman Kangal Yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, çetin geçen kış şartlarında barınma ve beslenme konumlarında nelere dikkat edilmesi hakkında açıklamalarda bulunarak, “Kış aylarına hayvanların çok iyi hazırlanması lazım. Hayvanların doku oluşumlarına katkıda bulunun, yemek miktarlarını artırın, protein ve kalsiyumdan onları mahrum etmeyin. Biz nasıl insan olarak hastalanıyorsak onar da hastalanıyor ve biz hayvanlarımızın hastalanmamasını sağlamalıyız. Hayvanlar da hastalanabilir, onlar da bu hastalıklardan zarar görebilir. Onların hastalanmaması için tedbirli olacağız, onların beslenme kaynaklarını artıracağız. Besinlerini maksimum seviyeye ulaştıracağız. Sıcak ve hareket edebilecekleri ortamlar olacak. Çünkü hareketsizlik onların üşümesine neden olur, bu hayvanlar ne kadar hareketli olursa o kadar ısınırlar. Buzlu su verilmeyecek, çanaklarındaki su buzlanmış hemen ılık su takviye edeceksiniz. Sizler gayret ederek hayvanlarınızı soğuk kış mevsimlerine hazırlayacaksınız. Hayvanları iyi koşullandırma çok önemli, hayvan sahipleri bu konuyu iyi değerlendirmek zorunda. Hayvanın her türlü mimiklerinden, tavırlarından ihtiyaçlarını görüp karşılayabilirsiniz” dedi.

“Anadolu'nun sert coğrafyasında sert Kangallar yetişir”

Yıldız, doğal ırk olan Kangal köpeklerinin ihtiyacı olan konforun sağlanması gerektiğinden bahsederek, “Sağlıklı barınma çok önemli, tahtadan bir barınak yapın. Yattığı yere ot balyası koyun ve sürekli kurulayıp yenileyin. Yemek saatlerine dikkat ederek besin miktarını asla esirgemeyin. Hayvanlarınızı yaştan, kardan ve havanın muhalefetinden korumak için barınma yöntemlerini sürekli kontrol edin. Hayvanlarınıza içine girebileceği, içerisinde rahat edebileceği kuru bir ortam sağlayın. Sivas Kangalı soğuk havalara dayanaklı, Anadolu'nun sert coğrafyasında sert Kangallar yetişir. Biz hayvan sahiplerinden ev konforu istemiyoruz, onların ihtiyacı olan konforu istiyoruz ve hayvanlar ihtiyacı olanları sizlere belli edecek. Hayvan beslemede ikili ilişki ve gözlem çok önemli. Hayvanların en büyük ihtiyaçları başlarının okşanması ve onlara sevgi gösterilmesi” ifadelerini kullandı.

“Kanlı yemezse siz doğal bir ırka zarar verirsiniz”

Yıldız, Kangal köpeklerinin doğal yaşamdan tamamen koparılmaması gerektiğini söyleyerek, “Kış mevsimlerinde hayvanların beslenme oranlarını yaza göre çok daha artıracaksınız. Gerektiği zaman nasıl dağdaki kurt çiğ et ve kemikle besleniyorsa siz de hayvanlarınızın sağlık terapisini yaparak böyle beslemelisiniz. Çünkü kanlı yemezse siz doğal bir ırka zarar verirsiniz. Siz evinizde Fino beslemiyorsunuz, siz ne beslediğinizin farkında olun. Siz doğal bir Kangal ırkı besliyorsunuz, dağdaki yaşayan kurtlar nasıl yaşıyorsa, ihtiyaçlarını nasıl gideriyorlarsa bizler de bizim elimizden ama onların doğal bir ırk olduğunu unutmadan beslememiz lazım” şeklinde konuştu.