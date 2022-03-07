Anadolu'da ki üç şemsten biri, hayatı perdeye taşındı

Şair ve mutasavvıf Şemseddin Sivasî Hazretlerinin hayatını konu alan “Lâl” isimli tiyatro oyunu Sivas'ta izleyici ile buluştu.

Sivas Belediyesi'nin katkılarıyla yazar Fatih Duman'ın 'Lâl' isimli kitabından uyarlanan oyun, Ferah Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Hakan Güneri tarafından sahneye aktarıldı. 8 aylık yoğun bir hazırlığın sonucu ortaya çıkarılan oyun, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde sergilendi.

Türk-İslam dünyasının en önemli üç Şems'inden biri olarak kabul edilen Şemseddin Sivasî Hazretleri'nin hayatını anlatan tiyatro oyunu, başta Osmanlı'nın Eğri Kalesi fethi olmak üzere, Sivasî'nin tasavvuf yolculuğu ve bu yolda çektiği çileleri ilahiler ve şiirlerle dolu muhteşem bir anlatımla sergiliyor.

Oyun hakkında bir değerlendirme yapan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Yazarımız Fatih Duman'ın Şemseddin Sivasî'yi anlatan Lâl isimli kitabında yer alan ‘Bir şehrin sahipleri üzerinde gezip dolaşıp adım atanlar değil, şehre gönüllerini verip de o şehrin toprağında hâlen dahi diri bir gönülle yatanlardır' sözü bizim için bir düsturdur. Bu minvalden hareketle Sivas'ımızın manevi büyüklerinden Şemseddin Sivasî'yi hemşerilerimize anlatabilmek ve gelecek nesillere aktarabilmek için bu projeyi hayata geçirdik. Tiyatro oyunumuza ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum. Kültür Belediyeciliği noktasında önemli işlere imza atıyoruz. Şehrimizin değerlerini unutturmamak adına bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

Oyunu izleyen Sivaslılar ise şehrin manevi bir mimarının farklı ve etkili bir organizasyon ile gündeme taşınmasından duyduklarını memnuniyeti ifade ederek Başkan Bilgin ve ekibine teşekkür ettiler.