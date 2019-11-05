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Anadolu'nun en büyüğü olacak

Sivas’ta inşasına başlanılan Anadolu’nun en büyük millet bahçesinde sona yaklaşıldı.

Sivas'ta inşasına başlanılan Anadolu'nun en büyük millet bahçesinde sona yaklaşıldı.


Sivas Belediyesi tarafından 53 bin 126 metre kare alanda inşa edilen millet bahçesi Anadolu'da inşası süren millet bahçeleri içerisinde en büyüğü olarak gösteriliyor. Yıkılan 4 Eylül Stadyumu'nun yerinde inşa edilen millet bahçesini yeşertecek ağaçlar da yerlerine taşındı. Birçok yapının tamamlandığı ve çevre duvarlarının yükseldiği proje kapsamında millet bahçesinin yanından İstasyon Caddesi'ne bağlanan yeni bir yol açılacak. Mevcut Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde ise genişletme çalışması da başlatıldı.


Millet bahçesinin içerisinde; Millet Kıraathanesi, 2 adet büfe, 3 adet lavabo, mescit, su deposu, 2 adet basketbol-voleybol sahası, kaykay pisti, amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, çardaklar, süs havuzu, çocuk oyun grupları, spor alanları, bitki, peyzaj ve sosyal donatılar yer alacak.

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