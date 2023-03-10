Anadolu'nun minik aslanları ilkbaharla gözlerini açtı: İsimleri Deprem, Acı, Hüzün ve Can oldu

Sivas'ta Anadolu aslanı olarak bilinen kangal köpekleri yılın ilk yavrularını dünyaya getirdi. Yaşanan deprem felaketlerinin ardından yavrulara Deprem, Acı, Hüzün ve Can isimleri verildi.

Ünü ülke sınırlarını aşan kangal köpekleri, safkan bir ırk olarak tanınıyor. "Anadolu aslanı" olarak da anılan kangallar; iri cüsseleri, cesareti ve zekiliği ile de kendisine hayran bırakıyor. Sivas'ta 2023 yılının ilk kangal köpeği yavruları ise ilkbaharda gözlerini dünyaya açtı. Genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında doğum yapan kangal köpekleri, bu yılki ilk doğumlarını gerçekleştirdi. Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde ardında enkazlar bırakan deprem felaketlerinin ardından dünyaya gelen kangal köpeklerine ise Uzman Kangal Yetiştiricisi Hüseyin Yıldız tarafından depremi unutturmayacak isimler verildi.

Baharın müjdeleyicileri dünyaya gözlerini açtı

Uzman Kangal Yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, kangal yavrularının baharın müjdeleyicisi olduğunu ifade ederek, "Yeni jenerasyon baharla beraber onların da doğuşu başladı. Şu an yaklaşık 12 yavrumuz var. Bahar mevsimi bunların doğma büyüme, çoğalma ve müjdeleme mevsimi. Kangallar doğaya uygun hareket ediyorlar, doğaya uygun doğumlar oluyor" dedi.

"Kangal ırkının mutlaka anne sütünü çok fazla alması lazım"

Kangal ırkının anne sütünü fazla alması gerektiğini söyleyen Yıldız, "Yavruların en iyi bakımı annedir. Anne inanılmaz sahiplenici özelliğe sahiptir. Hem süt verimi noktasında, sıcaklık noktasında ve onların her türlü tedavilerini üstlenirler. Anne sütünün özellikleri çok fazladır. Kangal ırkının beslenme kaynağı bugünden yarına kadar çok önemlidir. Kangal ırkında yavrular genelde zor büyürler. Hassas noktaları çok. Kangal ırkının mutlaka anne sütünü çok fazla alması lazım. Anne sütü yetersiz mi, biz anne sütüne yakın muadilleri göz önünde bulunduruyoruz. Baktık ki yavrularda bir düşüş var, takviye vermek mecburiyetinde kalıyoruz. 35-40'ıncı gün arası iç dış parazitleri devreye giriyor. Yani parazitlerden arındırıyoruz bunları. Daha sağlıklı büyüyorlar, yedikleri yarıyor. Sonra tabii gıdalar, alternatif gıdalar, nedir bunlar; arpa unu, süt çok vermiyoruz. Arpa ununu daha ağırlıklı yoğurt ve yumurta sarısı ile karıştırıyoruz" diye konuştu.

İsimleri dikkat çekti

Yıldız, depremi unutturmamak adına kangalların isimlerini Deprem, Hüzün, Acı ve Can koyduklarına değinerek, "Malum ülkemizde çok büyük bir deprem felaketi yaşandı. Hayatlarını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta kalanlara da başsağlığı diliyorum. Biz kangallarımız dahil olmak üzere acılarına ortağız. Yeni doğan kangallar oldu. Minik yavrularımızın isimlerini; Deprem, Acı, Hüzün ve Can olarak koyduk" şeklinde konuştu.