Anadolu'nun nazar boncuğunda donduran güzellik

Doğal turkuaz rengi ile Anadolu'nun nazar boncuğu olarak adlandırılan Gökpınar gölü, yağan kar ve dondurucu soğukla birlikte eşsiz bir güzelliğe büründü.

Gürün ilçesinde bulunan Gökpınar gölü yaz ve kış aylarında 17 derecelik su sıcaklığı, turkuaz rengi ve doğal güzelliği ile ziyaretçilerini büyülüyor. Doğan turkuaz rengi nedeniyle Anadolu'nun nazar boncuğu olarak da adlandırılan Gökpınar, yağan kar ve dondurucu soğukla farklı bir güzelliğe büründü. Gölün zemininden kaynayarak çıkan 17 derece sıcaklığındaki su, yüzeydeki eksi 19 derece soğukla birleşince, göl adeta bular denizine dönüştü. Gölün yüzeyinde dalgalanan buhar görülmeye değer görüntüler oluşturdu. Gölde yaşamlarını süren ördek ve kazlarda su buharının içerisinde fotoğraf sanatçılarına konu oldu. Gölün ziyaretçileri, Gökpınar'ın her mevsim farklı bir güzelliğe sahip olduğunu belirttiler.