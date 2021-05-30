Anaokulu eğitiminde parmakla gösterilecek

Sivas'ta Amerikan Kültür Okul Öncesi Eğitim Kurumları (AKD KİDS) 1 haziranda kapılarını öğrencilerine açacak.

Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde eğitim sektöründe yatırımlar yapmakta olan AKD KİDS, Sivas'ta açılıyor. Uygulanan yüksek kalite standartları sayesinde, 2011 Yılı Avrupa Birliği Kalite Ödülü'nü ve 2010-2011-2012 yıllarında üç yıl üst üste, Tüketici Kalite Ödülleri'ni almaya hak kazanan AKD KİDS İngilizce Anaokulları, bu anlamda Türkiye'nin ilk ve tek okul öncesi eğitim kurumu olma özelliğini de taşıyor. Eğitim altyapısı, derslik standartları, öğretmen kadrosu ile Sivas'ta tek olma özelliğine sahip olan anaokulu “Eğitim çocuğu sevmekle başlar” sözünü benimseyerek çocukların okul öncesi eğitiminde önemli bir yer ediniyor. Açılışa hazırlanan Sivas AKD KİDS Anaokulu kurucusu iş adamı Cengiz Akpolat, “Ulu önderimizin sözünü kendimize yol gösterici ilke edinerek çıktığımız bu yolda, amacımız çocuklarımızı sevgi ile okul ortamına hazırlayıp öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuklarımızın var olan yeteneklerini görünür kılmaktır. Dönem itibariyle yapılan araştırmalar sonucunda çocuğun 0-6 yaş aralığında yüksek öğrenme potansiyeline sahip olması zeka gelişiminin yüzde 70'lik kısmının bu dönemde tamamlanması sebebiyle bu süreci bilinçli şekilde geçirme gerekliliğini ortaya koymaktadır” dedi.

“Sivas'a eğitim alanında büyük yenilik getirmeyi amaçlıyoruz”

Anaokulu Kurucusu Cengiz Akpolat, dolu dolu bir eğitim programı hazırladıklarını ve AKD KİDS'in tecrübe desteğiyle Sivas'a eğitim alanında büyük yenilik getirmeyi amaçladıklarını belirterek, “Okul Öncesi eğitimin çocuklar üzerindeki en büyük katkısı grup içerisine katılması, yaşıtlarıyla sağlıklı ilişkiler kurması kültürel değerlerini erken yaşta öğrenip sahip çıkması ve sosyalleşmesi açısından çok önemlidir. Edineceği kazanımlar sayesinde kişilik gelişimini erken yaşta tamamlayacaktır. Sivas AKD KİDS olarak çocuklarımızın gelişimlerini önemseyip farklı alanlara ilgi duymaları ve var olan yeteneklerini ortaya çıkarmaları için HIGH SCOPE yaklaşımı çerçevesinde geniş branş dersleri (İngilizce, Sınıflarda akıllı tahta ile eğitim, Müzik, Robotik Kodlama, Jimnastik, Satranç, Drama..) yelpazemiz ile programımızı hazırladık. Bu program dahilinde daha üretken, ileri görüşlü, yeni nesneler tasarlayabilen ve nesneleri farklı şekillerde kullanabilen çocukların yetişmesine katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Organik beslenme ilkemiz doğrultusunda mutfağımızda özenle seçtiğimiz malzemeler ile çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Zengin menü içeriğimiz çocuklarımızın damak zevkine hitap edecek şekilde hazırlanmış olup besleyicilik yönünden özenle seçilmiştir. Eğitimin ilk basamağı olan okul öncesi eğitim gömleğin ilk düğmesidir ve bunun doğru iliklenmesi gerekir. Bu yolda çocuklarımızın eğitim yolculuğuna attıkları ilk adımlarında yanlarında olmaktan gurur duyacağız” dedi.