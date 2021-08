Anaokulu öğrencilerinden Fotoğrafçılık Günü etkinliği

Sivas AKD KİDS Anaokulu, birçok özel günde olduğu gibi 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü'nde de etkinlik düzenledi. Öğrencilere her gün yeni bilgiler aşılayan anaokulu, Fotoğrafçılık Günü nedeniyle günün anlamına binaen boyama etkinliği düzenledi. Boyama etkinliğinin ardından çocuklarla öğretmenler fotoğraf çekindi.

“Hatıralarımızı fotoğraf yoluyla saklarız''

Konu ile ilgili açıklama yapan AKD KİDS Anaokulu Kurucusu Cengiz Akpolat, “Bugün kişiselleştirdiğimiz bir etkinlik olan fotoğraf çekmek, aslında zamanında bilim insanlarının belge niteliği taşıması için tasarladığı bir makinenin ürünü. İşte bu fikrin hatırlandığı, fotoğrafçılık tarihinin önemli günlerinden biri olan 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü, fotoğrafçılığa gönül vermiş ve merakı olan herkes tarafından her yıl anılmakta. Günümüzde, geçen yıllara ait hatıralarımızı fotoğraf yoluyla saklarız. Günümüz teknolojisinde de çocukların bebeklik zamanlarından bu yana her anını ölümsüzleştirme isteğimiz ile fotoğraflama alışkanlığımız oluşmuştur. Hayatımızda yaşadığımız özel anları fotoğraflar aracılığı ile saklarız. Fotoğraf çekmek günümüz gençlerinin ve her yaşta insanların keyifli bir şekilde gittiği ortamları ölümsüzleştirmek adına yaptığı olumlu bir davranıştır” dedi.