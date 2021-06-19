Sivas'ta AKD Kids Anaokulu'nda Babalar Günü kapsamında öğrencilerle birlikte etkinlik düzenlendi.

Sivas'ta kısa süre önce faaliyete geçen Sivas AKD Anaokulunda Babalar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Öğrenciler Babalar Gününe özel görseller hazırladı. Büyük beğeni toplayan görsellerin önünde fotoğraf çekinen öğrenciler eğlenceli bir şekilde babalarının Babalar gününü kutladı. Okul Müdürü Ecem Burçak Yazgan” çocukların anlamlı günlerde eğlenerek hazırladığı görsellerin önemine değinerek, “Öğrencilerimiz babalar gününe özel kutlama etkinliğinda bir araya geldi. Eğlenerek hazırladıkları görselleri babalarına gönderdiler. Bu tarz etkinlikler öğrenmeyi pekiştirmekle birlikte günün anlam ve önemini de kavrayabiliyor. Bizde AKD Kids Anaokulu olarak kıymetli babalarımızın Babalar Gününü kutluyoruz'' dedi.