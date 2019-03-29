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Anneler, çocukları ile yarışacaklar

Sivas Kongresinin 100.

yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği “Annem ile Sahnedeyim” yarışması düzenleyecek.


Sivas Valiliği tarafından düzenlenen programa anneler ile çocuklarının aynı sahnede birlikte şarkı söyleyeceği yarışmaya 8-12 yaş aralığındaki çocuklar ve anneleri müracaat edebilecek.


Programa katılmak isteyenler Sivas Valiliğinin web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından program başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilecek. Başvuru yapan anneler ve çocukları arasında, müzik eğitmenleri tarafından ön eleme yapılacak. Yarışma için uygun görülen aileler 5 Mayıs 2019 tarihinde sahneye çıkın maharetlerini sergileyecekler. Oluşturulan jüri tarafından değerlendirmeye alınacak olan yarışmacılardan dereceye girenler ise çeşitli ödüller verilecek.


Program hakkında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, amaçlarının 100. yıl etkinliklerinde 7'den 70'e herkese hitap edecek sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmalar ortaya koymak olduğunu söyledi.

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