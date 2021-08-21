Annesinin yardım çağrısı, minik kedinin kurtarılmasını sağladı

Sivas'ın Gürün ilçesinde tellerin arasına sıkışan yavru kedi annesinin miyavlayarak yardım istemesi sayesinde kurtarıldı.

Sivas Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) üyeleri Gürün ilçesinde yapacakları faaliyet öncesi bir kedinin miyavlama sesini duydu. Üyeler sesin ardından bahçede tel çitlerin arasında sıkışan bir yavru kedi olduğunu fark etti. Hemen harekete geçen dağcı Akif Söyler, telin arasında sıkışan yavru kedinin canını yakmadan çıkarmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu tel pense yardımıyla kesildi ve minik kedi sıkıştığı yerden çıkarılarak annesine kavuşturuldu. Söyler, yavru kedinin sıkıştığı yere tekrar sıkışmaması için de telleri keserek genişletti.

“Annesi yardım bekliyordu''

Yavru kediyi kurtaran dağcı Akif Söyler, "Geldiğimizde burada kedi sıkışıp kalmıştı. Bağırıyordu ve annesi de yardım bekliyordu. Pense ile teli kestik ve genişlettik. Yavru kediyi kurtardık buradan. Tekrar buradan girerse diye geniş bırakıyorum burayı. Kedilerimiz bir daha burada kalmasın'' dedi.