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Antalyaspor - Sivasspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan

DG Sivasspor’un bugün deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hakan Ceylan oldu.

DG Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hakan Ceylan oldu.


Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Ömer Tevfik Özkoç yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.


Bu müsabakada VAR koltuğunda Hakan Ceylan oturacak. Ceylan'a, AVAR olarak Emre Kargın ile Yakup Özhan eşlik edecek.

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