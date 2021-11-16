Antibakteriyel özelliği var, oldukça rağbet görüyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sonrası binlerce insan hayatını kaybetti, kaybetmeye de devam ediyor. Korona virüse yakalanmamak isteyen vatandaşlar ise tedbiri elden bırakmıyor. Bu kapsamda antibakteriyel özelliği taşıyan kuka tesbihler oldukça rağbet gördü. Yurt dışından gelen kuka, Sivaslı tesbih ustası Yasin Demir'in elinde sanata dönüşüyor. Birçok işlemden geçen kuka adeta korona savar halini alıyor. Antibakteriyel özelliği bulunan kuka tesbihler, eldeki mikrobu öldürdüğü için vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.

“Kuka tesbih aşırı derece ilgi görüyor”

Tesbih Ustası Yasin Demir, kuka tesbihlere aşırı derece talebin olduğunu söyleyerek, “Tesbihe aşır derecede bir talep oluştu. Son zamanlarda da korona virüsün ortaya çıkmasıyla kuka aşırı derecede talep gördü. Kuka dezenfektan özelliğine sahip. Eldeki mikrobu öldürücü bir özelliğe sahip olduğundan dolayı çoğunlukla şu aşamada kuka yapıyoruz. Yoğun bir talep var” dedi.

“Eldeki mikrobu öldürüyor”

Demir, kuka tesbihin eldeki mikrobu öldürdüğünü söyleyerek, “Osmanlı arşivlerindeki kayıtlara bakıldığında kuka tesbihi olmayan hekimler saraya alınmıyormuş. Onun içinde kuka büyük bir talep görüyor. Eldeki mikrobu öldürdüğü için dezenfektan özelliği olduğu için bugün de kuka talep görüyor. Yapmış olduğumuz tesbihler Türkiye'ye, yurtdışına da gidiyor. Aracı arkadaşlarımız var, yurt dışıyla bağlantılı arkadaşlarımız var. Bu işin uluslararası boyutta ticaretini yapan, satan ve iletişim halinde olan esnaf arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlar bizlere sipariş veriyor, özel tesbih siparişi veriyor. Biz onların istediği modele göre yapıyoruz ve bu arkadaşlar kendi koleksiyoner ve müşterilerine bu tesbihleri sunuyor” şeklinde konuştu.