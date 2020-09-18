Sivas Numune Hastanesi, Akılcı İlaç Kullanımı Danışma Merkezi görevlileri Ecz. Ege Gök ve Ecz. Gamze Doymuş, doğru ilaç kullanımı, antibiyotik ile ilgili doğru bilinen yanlışları ve Covid-19 süresince oluşan bilinçsiz bitkisel tıbbi ürünlerin temini hakkında bilgiler verdi.

Akılcı ilaç tanımı yapan Ecz. Ege Gök “ Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun dozda, uygun maliyetle ve kolayca sağlayabilmeleridir. Şuan bitkisel ürünleri eczaneden almak yerine aktardan alan birçok insan var. Tabi ki Covid-19 riskine karşı bilinçli bitkisel gıda takviyesi kullanımını da tavsiye ediyoruz. Fakat, hastaların kendi fikirleri doğrultusunda değil. Gıda takviyesi kullanmak isteyen hastanın alerjik durumunun ve rutinde kullanmakta olduğu ilaçları ile etkileşim riskinin değerlendirilmesi gerektiği için önce doktorunu bilgilendirerek, eczacı danışmanlığında kullanması gerekmektedir ”dedi.

“Antibiyotiğin virüsler üzerinde etkisi yoktur”

Covid-19 süresince antibiyotik ile ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında konuşan Ecz. Gamze Doymuş “Antibiyotik bakteriyel enfeksiyonlar üzerinde kullanılır. Bu sebeple bakterilerde etkilidir. Virüsler üzerinde etkisi yoktur. Hastalarımızın genel olarak karıştırdığı nokta bu. Öksürük ve ateşe iyi geldiği için, yine aynı şekilde Covid-19 belirtilerine iyi gelebileceğini düşünüyorlar. En büyük yanlış buradadır. Antibiyotik, bakteri kaynaklı olan enflamasyonu azalttığı için, ateş ve öksürük buna bağlı olarak azalır. Covid-19 veya herhangi bir rahatsızlığınız için doktorunuz reçete etmediği sürece asla antibiyotik kullanılmayınız ” dedi.

Aynı zamanda Covid-19'un bir viral enfeksiyon olduğunu, virüslerin tedavisinde antibiyotiğin işe yaramadığın belirten Ecz. Doymuş, aksine bilinçsiz kullanılan antibiyotiğin vücutta başka tahribatlara yol açtığını dile getirdi.

Akılcı antibiyotik kullanımından söz eden Ecz. Ege Gök ise, akılcı antibiyotik kullanımının, uygun antimikrobiyal tedavinin hastalığın şiddetinin ve süresinin kısaltılması için çok önemli olduğunu, ülkemizde antibiyotiğin en çok kullanılan ilaçlar arasında olduğunu ve ne yazık ki bilinçsiz kullanıldığını belirterek, doktor reçete etmedikçe antibiyotik alınmaması gerektiğini, alınan ilaçların da doz aralıklarının takip edilmesi gerektiğini belirtti. Ecazcı Gök, hastaların Numune Hastanesinde bulunan Akılcı İlaç Kullanımı Danışma Merkezi'ne başvurması halinde ilaç takip çizelgelerinin oluşturulup hastalara ilaçların akılcı kullanımı hakkında bilgiler verildiğini dile getirdi.