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Antrenörlere seminer verilecek

Sivas’ta 20 Kasım Çarşamba günü karate antrenör eğitim semineri yapılacak.

Sivas'ta 20 Kasım Çarşamba günü karate antrenör eğitim semineri yapılacak.


Türkiye Karate Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde Sivas'ta karate antrenör eğitim semineri düzenlenecek. Türkiye Karate Federasyonu tarafından görevlendirilen tecrübeli antrenörlerin katılacağı seminerde, karatede ki yeni teknikler anlatılacak.


20 Kasım Çarşamba günü Taha Akgül Spor Salonundaki karate salonunda yapılacak olan antrenör seminerine Sivas'ta ki birçok karate antrenörünün katılacağı öğrenildi. Saat 10.00'da başlayacak olan seminere çevre illerden de hakemler katılacak. 24 Kasım Pazar günü sona erecek olan seminer sonunda katılımcılara belge takdim edilecek.


Seminere kayıt yaptırmak isteyen antrenörler E-Devlet üzerinden kayıtlarını gerçekleştirebilecek.

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