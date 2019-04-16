Aort damarı, saatli bomba

İsmail Erdoğu, Aort damar yırtılmasının çabuk teşhis edilip, hızlı bir şekilde tedavi edilmemesi halinde ölümcül hale gelebileceğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi İsmail Erdoğu aort damarı yırtılmalarında erken müdahalenin önemine değinerek, “Vücudumuzun en büyük atar damarı olan aort üzerinde hiç belirti vermeden oluşan kesecikler, genişlemeler, patlamaya hazır bir bomba gibi hayatımızı tehdit edebilir. Nadir görülse de aort damar yırtılması çabuk teşhis edilip, hızlı bir şekilde tedavi edilmezse ölümcül hale gelebilir. Tek çare ise hastanın acilen ameliyata alınmasıdır. Hastalıkta yırtılan damarın içine giren kan, her kalp atımında ilerleyerek damar duvarının katmanlarını birbirinden ayırıyor. Böylece kanın aktığı biri gerçek diğeri yalancı olan kanal oluşuyor. Ana atardamardan çıkan damarlardaki akım da bozuluyor. Bu durumda hastalar, hastaneye ulaşamadan yaşamını yitirebiliyor. Karın içinde aort damarın farklı sebeplerle şişip patlamasıyla oluşan kanamalar yaşamı büyük oranda tehdit eder ve genellikle sinsi ilerler. Yaşam ve beslenme şekli nedeniyle birçok kişide rastlanan ve binlerce tanısı konulmamış aort anevrizmalı hasta mevcuttur. “ dedi.

Nasıl Tespit Edilir?

Erdoğu, belirtileri ise şu şekilde sıraladı, “Karın içi aort anevrizması karın, bel ve sırt ağrılarına neden olabilir. Ultrasonografi, konvansiyonel veya CT anjiyo gibi yöntemlerle tespit edilebilir. Ayrıca çoğu zaman herhangi bir sebeple tetkik yapılırken bu hastalık tespit edilir. Zamanında teşhis edilmeyen aort anevrizmaları öksürük, kabızlık, ani tansiyon yükselmesi sebebiyle yırtılabilir. Bu aşamada hastanın acile yetişemeden hayatını kaybetme riski oldukça yüksektir. Gerekli muayene ve tetkiklerden sonra anevrizmanın bulunduğu bölgeye göre değerlendirme yapılır ve müdahale edilir. Aort anevrizmasının açık cerrahisinde risk yüksektir. Bu nedenle açık yerine anestezi riski çok az olan, kısa sürede iyileşme sağlayan Endovasküler Aort operasyonunu tercih edilir.”

Düzenli Kontrol Şart

Erdoğu risk grubunda düzenli kontrolün şart olduğunun altını çizerek, “Aort anevrizmalarının genelde yaşam şekli, beslenme, genetik faktörler sebebiyle damar duvarının bozulmasıyla meydana gelebilir. Özellikle 50 yaş üzerindeki hipertansiyon hastaları, yüksek kolesterolü bulunanlar, damar sertliği sorunu olanlar, sigara kullananların düzenli kontrol yaptırması gerekir.”

Korunmak için ne yapılmalı?

Erdoğu, aort damar yırtılmasından korunmak için yapılması gerekenleri ise şu şekilde sıraladı; sigaradan uzak durmak, tuz kullanımını azaltmak, beslenmeye dikkat etmek, sağlıklı ve dengeli beslenmek, risk grubunda bulunanların düzenli kontrollerini yaptırması.