Ara tatilde BİLSEM'e yoğun ilgi

Sivas'ta ara tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde açılan destekleme ve yetiştirme kurslarına yoğun ilgi gösteriyor. Bilim, sanat, matematik ve İngilizce olmak üzere 4 alanda, eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar, öğrencilerin ara tatili daha verimli ve etkin geçirmelerine imkan sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen konsept ve takvim doğrultusunda 21 Ocak'ta başlayan yarıyıl kursu 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

Kurslarda toplam 238 öğrenci eğitim alıyor

Sivas BİLSEM'de bu çerçevede 16 atölyede 121 öğrencinin katılımı ile Buruciye BİLSEM'de ise 8 atölyede 117 öğrencinin katılımı ile düşünme eğitimi, akıl oyunları, bilimsel araştırma teknikleri, müzik, görsel sanatlar, matematik uygulamaları, fizik, elektronik ve yabancı dil alanlarında kurslar gerçekleştiriliyor. 20 öğretmenin görev aldığı 55 kursta, haftalık 440 saat eğitim faaliyeti yürütülüyor. Kurslara toplamda 238 öğrenci katılım sağlıyor. Okullarda düzenlenen kurslarda ise il merkezinde bin 820, ilçelerde ise 805 olmak üzere toplam 2 bin 625 öğrencinin katılımı ile kış okulu kurs faaliyetleri yürütülüyor. 172 öğretmenin görev aldığı, 95 kurs merkezinde yürütülen Kış Okullarında, 2. Sınıftan 12. Sınıfa kadar her kademeden öğrencinin katılımı ile haftalık 2 bin 236 saat eğitim faaliyeti gerçekleştiriliyor.

“İlimizde eğitimin kalitesini artırıyoruz”

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, çocuklara verilecek kaliteli bir eğitimin, iyi birer insan olmalarını, hem de ülkenin gelişmesine çok önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, “Geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz genel yetenek, resim, müzik, teknoloji, yabancı dil, zekâ oyunları gibi birçok alanda eğitim alarak kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Bizler de ilimizdeki eğitim kalitesini daha da artırarak çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içindeyiz. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.