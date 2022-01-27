Araçlar tipide mahsur kaldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçların yardımına polis ve karayolları ekipleri koştu.

Sivas'ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde etkili olan tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı. Yolda ilerleyemeyen araçların yardımına karayolları ve polis ekipleri koştu. Mahsur kalan araçlar kurtarılarak ilçe merkezine getirildi. Gürün Kaymakamlığı sürücülere Mazıkıran ve Ziyaret mevkilerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Bölgelerde kar lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine polis ekipleri tarafından izin verilmiyor.