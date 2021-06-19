Araçların bakımını öğrenciler yapacak

Sivas Valiliği Vali Ahmet Muammer Salonunda gerçekleştirilen imza törenine Sivas Valisi Salih Salih Ayhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İmza töreninde konuşan Vali Ayhan, "2023 Eğitim Vizyonu" kapsamında iş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslek ve alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesini amaçladıklarını belirterek eğitim, istihdam ve üretim bağlantısını önemsediklerini dile getirdi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın ve Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirilmesi ve iş tecrübesi kazanmalarına imkan sağlayacak protokolün hayırlı olmasını diledi.

Vali Ayhan, Algın ve Savaşçı konuşmaların ardından protokolü imzaladı. Ayhan, imza töreninin ardından öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti.