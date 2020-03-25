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Araçlarını Koronavirüse karşı ozonla temizliyorlar

Sivas’ta Koronavirüse karşı önlem almak isteyen sürücüler, araçlarını ozon yöntemiyle temizletiyor.

Sivas'ta Koronavirüse karşı önlem almak isteyen sürücüler, araçlarını ozon yöntemiyle temizletiyor.


Dünya'nın birçok noktasında etkili olan Koronavirüs, Sivas'ta da vatandaşları tedirgin ediyor. Kişisel temizliğine önem veren vatandaşlar, araçlarının temizliğini de ihmal etmedi. Sivas'ta 4 Eylül Sanayi Sitesinde ozon jeneratörüyle araç temizliği yapan oto yıkamacılarda yoğunluk yaşanıyor.


Ozon jeneratörüyle araç temizliğinin Koronavirüse karşı çok etkili bir dezenfekte yöntemi olduğunu belirten iş yeri sahibi Uğur Özal “Şuan gündemdeki koronavirüs ile ilgili araçlara dezenfekte yapıyoruz. Baya bir talep var. Ozon jeneratörümüz var, araç içerisinde çalıştırıyoruz, yüzde 99 oranında mikrop, virüs ve bakteri ne varsa temizliyor, nötr hale getiriyor. Daha önce araç içerisinde oluşmuş mikrop, virüs, bakteri, kötü kokuları da yok ediyor. Koronavirüse karşı çok etkili bir dezenfekte yöntemi, kampanya yaptık ücretini düşürdük, normalde 25 dakikalık bir seansı 150 Liraydı şuanda 100 Liraya yapıyoruz” dedi.


Ozon yönteminden memnun olduğunu söyleyen müşteriler ise herkesin Koronavirüse karşı aracını temizletmesi gerektiğini söyledi.

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