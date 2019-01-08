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Aranan 73 kişi Sivas'ta yakalandı

Yurt genelinde çeşitli suçlardan aranan 73 kişi, Sivas’ta Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulamalarda yaralanarak adalete teslim edildi.

Yurt genelinde çeşitli suçlardan aranan 73 kişi, Sivas'ta Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulamalarda yaralanarak adalete teslim edildi.


Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz ay Sivas'ta gerçekleştirilen sıkı denetimler ve uygulamalar neticesinde; hırsızlık, dolandırıcılık cinsel saldırı, örgüt üyeliği, kasten adam öldürme ve yaralama gibi suçlardan aranmakta olan 73 kişi yakalandı. Yakalanan bu kişilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36 kişi ceza evine konuldu. 37 kişi ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


Öte yandan hafta içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda bir miktar kokain, 7 adet extacy hap, 4 gram bonzai, 1 gram esrar ve 112 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 5 kişi hakkında işlem yapıldı.

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