Aranıyordu üzerinde iki tabanca bir bıçak çıktı

Sivas'ta aranmakta olan kişinin üzerinden 2 tabanca bir bıçak çıktı.

Sivas'ta "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan araması bulunan bir kişi Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada; 1 adet 7.65mm çapında ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız kurusıkı tabanca ve taşınması yasak olan bıçak ele geçirildi. Şahıs hakkında 6136 Sayılı “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet” suçlaması ile yasal işlem başlatıldı. Önceden "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yapma" suçundan aranmakta olan şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.