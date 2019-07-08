Arılar onu sokmuyor

Sivas'ta 12 yıldır arıcılık yapan Emine Tomakir, arıların kendini sokmadığını belirterek tüm işlerini maske kullanmadan yapıyor.

Yaklaşık 12 yıldır Ordu'dan Sivas'a gelip gezgin arıcılık yapan 56 yaşındaki Emine Tomakir, cesareti ile erkek arıcılara taş çıkartıyor. Kovanların bakımını yaparken ve kovanları açarken maske kullanmayan Tomakir, arıların kendisini sokmadığını iddia ediyor. Çıplak elleri ile açıp kovanların bakımını yapan Tomakir, çok nadir olsa da bazen bir iki arı tarafından sokulduğunu ancak etkilenmediğini dile getirdi. Vücudunun arı sokmalarına karşı dirençli olabileceği veya arıların kendisini sokmamasının arılar açısından bin nedeni olabileceğini belirten Tomakir, bu durumun özellikle erkek meslektaşları tarafından hayretle karşılandığını söyledi.

Yanındakileri arı sokarken, arıların kendisini sokmadığını belirten Tomakir, "12 yıldır arının peşindeyim. Başlarda keyifle yapıyordum. Ancak yaşlandıkça zor olmaya başladı. Aynı zamanda Parkinson hastasıyım. Bu işimi zorlaştırıyor. Arılar çok sokmadığı sürece maske kullanmayı tercih etmiyorum. Maskenin içerisinde sıcaktan rahatsız oluyorum, bunalıyorum. Rabbimin bir lütfü, arılar beni sokmuyor. Soksa da etki etmiyor, rahatız olmuyorum. Vücudum zamanla alışmış olacak. Ancak başkalarına nazaran arılar beni fazla sokmaz. Dört kişi yan yana oturduğumuzda arılar üç kişiyi sokar, beni sokmaz. Bu nedenle arıdan kaçmam. Görenlerin şaşkınlık yaşadığı oluyor. Özelikle erkek meslektaşlarımız ‘korkmuyor musun' diye soruyorlar” şeklinde konuştu.