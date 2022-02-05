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Arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi bıçakla yaralandı

Sivas’ta arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1’i ağır 3 kişi bıçakla yaralandı.

Sivas'ta arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi bıçakla yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay gece yarısı Yenidoğan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre dört arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce B.K. (24) bıçakla, C.F.(25), H.H.Ç. (24) ve A.A.(25)'yı yaralayarak kaçtı. Üç yaralı ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. C.F'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Görgü şahitlerinin ifadesine göre B.K.'nın olay yerinden otomobille ayrıldı. B.K'nın bulunması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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