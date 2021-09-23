Armut değil domates

Sivas'ta üretilen, şekliyle armudu andıran sarı domates görenlerin dikkatini çekiyor.

Sivas'ta yaşayan Abdurrahman Güngör, bir yıl önce emekli oldu. Kendisini bahçe işlerine adayan Güngör, Karşıyaka Mahallesindeki bahçesine deneme amaçlı sarı domates ekti. Patlıcangiller familyasından olan sarı domates şekli ve rengiyle görenlerin dikkatini çekiyor. Adeta bir armudu andıran sarı domatesi ilk kez görenler ne olduğuna anlam veremiyor. Kırmızı domatesin tadıyla neredeyse aynı olan bu domatesin, birçok faydası bulunuyor. Güngör, sarı domatesin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve kolesterole iyi geldiğini söyleyerek ilerde bu domatesi çoğaltmayı düşündüğünü söyledi.

“Görenler şaşırıyor”

Abdurrahman Güngör, sarı domatesi görenlerin şaşırdığını ifade ederek, “Bahçemde domates yetiştiriyorum. Çeşitli domates fidelerin ekiyorum. Bu domatesi de iki yıldır ki dikiyorum. Aroması çok güzel. Bağışlılık sistemine iyi geliyor. İlerde çoğaltıp yetiştirmeyi düşünüyorum. Görenler şaşırıyor. Özellikle rengine şaşırıyorlar. Merakta ediyorlar, tadı çok güzel. Aynı domates tadında ama aroması biraz daha farklı” dedi.

“Armuda benziyor”

Güngör, sarı domatesin armuda benzediğini söyleyerek, “Diğer domateslerden farkı sarı olması bir de armuda benzemesi. Deneme amaçlı ektim, ilerde çoğaltmayı düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki sene biraz daha tohumlarını alıp yetiştireceğim. İlgide görüyor. Çileğe gelenlere ikram ediyoruz. Çilek satışımız devam ediyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kolesterole iyi geliyor. Vitamin bakımından zengin” diye konuştu.