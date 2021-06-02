Arsenik su davasında dördüncü duruşma görülmeye başlandı

Ağır Ceza Mahkemesinde, köylülere arsenikli su içirdiği gerekçesiyle yargılanan Koç Holding'e bağlı maden firmasının davasında 4. duruşma görülmeye başlandı.

Kangal ilçesi Pınargözü köyü sınırları içerisinde Koç grubuna bağlı olarak faaliyet gösteren Demir Export isimli maden firması hakkında, köyün içme suyuna arsenik karıştırdığı gerekçesiyle Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın 4. duruşması başladı. Duruşmada mağdur köylüler ve firma avukatları hazır bulundu. Duruşma girişince mağdur köylülerin avukatı Gözde Engin, bir açıklama yaptı. Engin, bu celsede mütalaanın verilmesini beklediklerini söyledi.

Duruşma girişi davacı tarafının avukatı Gözde Engin yaptığı açıklamada, “Şuanda savcılık tarafından her ne kadar 1 aylık bir süreye indirilerek iddianame açılmış olsa da tam 11 yıldır devam eden bir süreç bu. 11 yıldır Demir Export'un yapmış olduğu kazı sonucu hem suyun debisinin düşmesinden kaynaklı hem de maden içerisinde ki arseniğin toprağa ve suya bulaşmasından kaynaklı olarak 3 mezraya arsenik oranı çok yüksek olan bir su veriliyor. Dosya ilk başta taksirle açıldı. Asliye ceza mahkemesinde görüldü. Daha sonra görevsizlikle ağır ceza mahkemesine geldi. Şuanda üçüncü duruşması yapılıyor. Henüz bir mütalaa verilmedi. Bu celsede mütalaanın verilmesini bekliyoruz. Muhtemelen bir sonraki celsede karara çıkmasını bekliyoruz. Bu konu ile ilgilide bütün çevre örgütlerine duyarlı olan herkese çağrımız var. Arsenik dediğimiz şey fare zehridir ve 3 köyümüzün de suyuna çok yüksek arsenik bulaşıyor” dedi.

Pınargözü köyü eski muhtarı Hüsnü Engin ise yaptığı konuşmada, mağduriyetlerinin giderilmesini isteyerek, “Avukat hanımın dediği gibi 11 yıldır inatla takip ediyoruz. Köylüler arsenikli su içtiğini zaten 1 yıl sonra öğreniyor. Sağlık bakanlığının rutin kontrollerin de. 2011 yılından beri biz mağduriyetimizi ispat etmeye çalışıyoruz. Fakat ispat edemiyoruz. Bu kadar kanunsuzluğa rağmen bir tane ceza yok. 100 liralık bir ceza bile vermiyorlar. İstediğimiz şey şu bizden aldıklarını versinler. Biz yeni bir şey istemiyoruz. Bize ne zarar verdiyseniz mağduriyetimizi önleyin” şeklinde konuştu.

Köy sakinleri tarafından Kangal ilçesi Asliye Ceza Mahkemesinde açılan dava, 2017 yılında Kangal Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği bir kararla farklı bir boyut kazanmıştı. Dava çevre davası olmaktan çıkarak ceza davasına dönüştü. Firma Sivas Ağır Ceza Mahkemesinde, köylülere kasten arsenikli su içirdiği gerekçesiyle yargılanıyor.