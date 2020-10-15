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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir evden hırsızlık yapan iki şahıs, polis ekiplerinden kaçamadı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evden hırsızlık yapan iki şahıs, polis ekiplerinden kaçamadı.


Şarkışla ilçe emniyet amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde bir evden hırsızlık yapan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde olayın şüphelileri tespit edilerek yakalandı. Olayın zanlısı 2 şahıs, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Öte yandan çalışmalarda 1 adet çalıntı av tüfeği ve 27 adet av fişeği ele geçirildi.

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