Asansör bakım ücretlerindeki fahiş artış tepkiye neden oldu

Asansör bakım ücretlerindeki yüzde 400'lük fahiş artış ; apartman aidatlarının artmasına, apartman yöneticilerinin ve sakinlerinin tepkilerine neden oldu

Sivas'ta asansör bakım ücretlerinde bir anda yapılan yüzde 400'lük artış tepkilere neden oldu. Aylık rutin olarak yaptırılması zorunlu olan asansör bakımlarındaki fahiş artışla birlikte apartman aidatları da yükseldi.

Sivas'ta Kümbet Mahallesinde apartman yöneticiliği yapan Şekip Temizyürek, rutin bakım uygulamasında hiçbir değişiklik yapılmamasına rağmen geçtiğimiz ay 100 TL olarak ödedikleri bakım ücretinin bu ay kendilerinden 400 lira olarak tahsil edildiğini belirterek, “Biz fahiş bu artışı onaylamıyoruz. 100 TL'den bir anda 400 TL'ye çıkması normal değil. Apartmanda oturanların çoğu zaten emekli, artacak aidatları ödeyecek durumları yok. Yarın apartman yönetimi toplantımız var. Ben bunu emekli arkadaşlara nasıl izah edeceğim, bilmiyorum” dedi.

“Hiçbir gerekçe göstermediler”

Temizyürek, fahiş artışla ilgili hiçbir gerekçe gösterilmediğini belirtip, “Hiçbir gerekçe göstermediler. ‘100 lira aidatın 400 lira olacak bilginiz olsun' diye yazılı bilgilendirme yaptılar. 100 liradan 150 lira olsa anlarız. En fazla olsa olsa enflasyona göre 200 lira olsun diyelim. 400 lira çok büyük bir para. Ben emekliyim, 4 bin lira maaş alıyorum, benim gibi olan arkadaşlar her ay bu parayı nasıl ödesin, böyle bir mantık var mı? Aylık bakımını yapıyorlar, kat kat gezip yağlanmasını yapıyorlar. Zaten ayda bir sefer geliyorlar. Birden bire 400 lira istemeleri bizi şaşırttı. Sivas'taki bütün apartman yöneticilerine sesleniyorum. Gelsinler oturalım konuşalım veya asansörcü arkadaşlarla mı görüşeceğiz nasıl yapacağız bilmiyorum” şeklinde konuştu.

Tüm Asansör Sanayi İşverenleri Sendikası (TASİS) Başkanı Turgay Kuluğ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, piyasada yetkisiz kişiler tarafından düşük fiyatlarla güvensiz bakımlar yapıldığını belirtip, yeterliliği bulunan firmalar tarafından yapılacak güvenli bir bakım maliyetinin 400 TL olduğunu söyledi. Kuluğ yaptığı açıklamada, “İnsanların bilinçlenmesi lazım. Bu iş sadece fiyat odaklı bir iş değil. Fiyat odaklı yaklaşım çok tehlikeli. Vatandaş ‘Ben 100 liraya bakım yaptırıyordum neden 400 oldu 100 liraya devam etsin' diyor. Vatandaş aldıkları hizmeti sorgulasın. Vatandaşlar bilinçlenerek doğru bakımın nasıl olduğunu öğrenmiş olur ve bakımlara dikkat edilmesi gerektiğini görür. Kim bakım faaliyeti konusunda zafiyete düşüyorsa haksız kazanç elde etmeye orada başlıyor. Doğru bakımı yaptırmazsan ve ona rağmen 400 lirayı alıyorsan o haksız kazançtır. Bizde bu kazancın karşısındayız.” Dedi.