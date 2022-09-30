ASELSAN'dan mesleki eğitime destek

Mesleki eğitim iş birliği protokolü için Aselsan Sivas binasında imza töreni gerçekleştirildi. İmza törenine Millî Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Aselsan Sivas Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Yıldırım, Şube Müdürü Özkan Çamcı ve Atatürk MTAL Müdürü Recep Basmacı katıldı.

Mesleki eğitim alanında gerçekleştirilecek olan işbirliğinin hayırlı uğurlu olmasını dileyen Osman Yıldırım, mesleki bilgi ve becerilerle donanmış bir iş gücü oluşturmak için çok önemli bir adım atıldığına dikkat çekti. Bu alanda yürütülen çalışmalara her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirten Yıldırım, hızla gelişen ve değişen teknoloji çağında bu gelişime ayak uydurabilecek ve yeni teknolojiler geliştirebilecek insan kaynağına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Ergüven Aslan ise Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması için mesleki eğitimin büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, yerel bazda bu amaca hizmet edecek önemli çalışmaların hayata geçirildiğini ifade etti. Sivas'ta mesleki eğitimin geliştirilmesinin yanı sıra tüm sektörlerin analizinin büyük bir titizlikle yapılarak mesleki eğitim alanında yeni bir yol haritası belirlendiğini belirten Aslan, “Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in öncülüğünde başlatılan mesleki eğitim seferberliği çerçevesinde hem ülkemizin insan kaynağını en iyi şekilde yetiştirmek, hem de ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü tesis etmek için gereken adımları bir bir atıyoruz. Bugün burada imzaladığımız iş birliği protokolü de bunun en somut ve güzel örneklerinden bir tanesi. Bu çalışmalarla inşallah hem ülkemizin savunma sanayii alanındaki öncü ve güçlü kuruluşlarından olan Aselsan'ın Sivas'taki bu tesisinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün oluşumuna katkı sağlayacağız hem de ülkemizin savunma sanayi alanındaki ilerlemesine katkı sağlayacak bilgili, donanımlı ve vizyon sahibi olan bir insan kaynağı oluşturmanın gayreti içerisinde olacağız. Eğitim temelli istihdam ve kalkınma modelimizi tüm sektörlerimizle yapacağımız işbirlikleri ile güçlendirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Aselsan Sivas Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Yıldırım imza töreninin ardından Millî Eğitim Müdürü Ergüven Aslan'a günün anısına hediye takdim etti.