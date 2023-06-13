Aşık Veysel Sivas'ta anıldı

Sivas Selçuk Ortaokulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen HEDEF Projesi kapsamında Aşık Veysel'i Anma ve Şampiyonlar Günü kutlama programı düzenledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hülya Bozbıyık, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Yıldırım, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Okul Müdürü İbrahim Kılıç açış konuşması gerçekleştirdi.

Konuşmanın ardından Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 50. yıl dönümü ve "Aşık Veysel Yılı" dolayısıyla müzik dinletisi gerçekleştirildi. İngilizce Öğretmeni Yasemin Söğütçü Çakmak ve Müzik Öğretmeni Burak Ziya Çakmak ünlü ozanın eserlerini seslendirdi. Daha sonra öğrenciler tarafından piyano ve keman dinletisi gerçekleştirildi.

Müzik dinletisinin ardından 2022-2023 eğitim-öğretim yılında çeşitli alanlarda derece elde eden öğrencilere başarı belgesi takdim edildi. Öğrencilere belgelerini protokol üyeleri takdim etti.