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Asılsız ihbar ekipleri alarma geçirdi

Sivas’ta bir kişinin intihar edeceği ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine giderken, ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Sivas'ta bir kişinin intihar edeceği ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine giderken, ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.


Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda bir kişinin Abdulvahabi Gazi Mahallesi'ndeki Yukarı Tekke Mezarlığı'nda kayalıklarda intihar edeceği bilgisi verildi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yarım saat boyunca kayalıklarda intihar edecek kişiyi aradı. Havanın karanlık olması nedeniyle kayalıklar itfaiye ekipleri tarafından el fenerleriyle aydınlatıldı. Kayalıklarda herhangi bir ize rastlanılmaması üzerine ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine ekipler arama çalışmalarına son vererek bölgeden ayrıldı.

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