Asırlık konak restore edildi

Sivas'ta Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Muammer Kangal Konağı, belediye tarafından restore edildi.

Kültür varlıklarının korunması konusunda çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Sivas Belediyesi son olarak 19'üncü yüzyıl mimarisi ile yapılan Muammer Kangal Konağını restore etti. Sona gelinen restorasyonun ardından Belediye Başkanı Sami Aydın çalışmaları yerinde inceledi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aydın,"Belediyemiz tarafından alınıp restore edilerek şu anki konumuna kavuşturulan bir yapı. Gerçekten arkadaşların eline koluna sağlık hepsine teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir restore olmuş, mevcut dokuyu mümkün olduğu kadar koruduk, buna ilave olarak tamamen tahrip olmuş unsurları da orijinal şekliyle aslına uygun bir şekilde ilave ettik tamamladık." dedi.

Başkan Aydın,"Sivas'ımızın güzel konaklarından bir tanesi sivil mimari örneklerinden bir tanesi fırsat buldukça bu tür yapıları aslına uygun bir şekilde restore edip fonksiyon kazandırmayı hedefliyoruz. Bu güzel örneklerden birisi olarak şehrimizin kullanımına sunulacak konuma geldi. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum hepsine teşekkür ediyorum. Şehrimiz için mahallemiz içinde hayırlı olsun." ifadesini kullandı.