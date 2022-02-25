Asla, EBA'ya dikkat çekti

Sivas Lisesinde sınıf ziyaretlerinde bulunan Aslan; Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) önemine değindi.

Sivas Lisesi'nde sınıf ziyaretinde de bulunan Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, bir süre öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunan Aslan, "Yaşadığınız anın kıymetini bilin. Bugün, yarınınızın ilk adımıdır bunu unutmayın. Sizler bu ülkenin yarınları, geleceğisiniz. Gelecekte her biriniz farklı alanlarda bu ülkeye hizmet edecek, katkı sunacaksınız" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Akademik Destek Programı hakkında da bilgiler veren Aslan, programın dünyanın en iyi dijital ortamı olduğuna dikkat çekerek, "EBA Akademik Destek Programından mutlaka faydalanın. Bu program; 11. ve 12. sınıf öğrencileri için geliştirildi. EBA üzerinden sizlere; hem ihtiyaç duyduğunuz bütün akademik kaynaklara erişebileceğiniz, hem hazır bulunuşluğunuzu görebileceğiniz hem de akademik başarınızı artıracak yol haritasını belirleyebileceğiniz ücretsiz bir hizmet sunuluyor. Konu anlatım videoları, çözüm videoları, örnek sorular ve testler gibi birçok zengin içeriğe bu sistem üzerinden erişebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Sınıf ziyaretinin ardından okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Aslan, bir süre öğretmenlerle sohbet ederek görüş, öneri ve talepleri dinledi.