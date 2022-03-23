Aslan: “Çıraklık eğitimine katılım sayısını artırıyoruz”

Sivas'ta İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan başkanlığında Mesleki Eğitim Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ar ve il merkezindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürleri katıldı.

Mesleki eğitim alanında il genelinde yürütülen proje ve çalışmaların ele alındığı toplantıda, il merkezindeki okulların çalışmaları da ayrı ayrı masaya yatırıldı.

Şube Müdürü Mehmet Ar, toplantıda; sınai mülkiyet hakları, patent, faydalı model, tasarım ve marka çalışmaları, yeni çıraklık sistemi, mesleki eğitim merkezlerinin çalışmaları ve öğrenci kayıtları ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Daha sonra bir değerlendirme yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği politikalar doğrultusunda Sivas'ta mesleki eğitim alanında önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

“Var gücümüzle çalışmalıyız”

Geleceğin şekillenmesinde mesleki eğitimin önemli bir rolü olacağına vurgu yapan Aslan, meslek liselerinin hem üreterek hem de donanımlı bireyler yetiştirerek ülke ekonomisine ve iş gücüne önemli katkı sağladığına vurgu yaptı. Aslan, "O nedenle her birimiz çok önemli bir görevi yerine getiriyor, omuzlarımızda büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Bu bilinçle mesleki eğitimi geliştirmek, güncel koşullara göre yeni formatlar belirlemek, hem çocuklarımızın hem de ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

“Çıraklık eğitimine katılım sayısını artırıyoruz”

Yeni çıraklık sistemi konusunda yürütülen çalışmaların önemine de vurgu yapan Aslan; "Yeni çıraklık sistemi ile birlikte çıraklık eğitimine katılım sayısının her geçen gün artırıyoruz. İnşallah, sizlerin özverili çalışmaları ile bu sayıyı en üst seviyelere çıkaracağız" şeklinde konuştu.