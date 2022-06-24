Aslan: “Çocuklarımızın başarısı için çalışacağız”

İl merkezindeki bir restoranda düzenlenen programa İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Bekir Dal ve Mesut Kaş ile proje okullarının idarecileri de katıldı.

Bir süre öğretmenlerle sohbet ederek emekleri ve özverili çalışmaları için teşekkür eden Aslan, "Sizlerin gönüllü olarak bu çalışmalara katılmanız bizim için çok anlamlı ve önemli. Sizlerle bir arada olmaktan gurur duyuyorum. El ele, gönül gönüle vererek inşallah daha nice güzel çalışmaları birlikte hayata geçirecek, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın başarısı için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje ve çalışmalar çerçevesinde Sivas'ta önemli faaliyetler yürütüldüğüne de dikkat çeken Aslan, "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in öncülüğünde hayata geçilen projeler bizlere yeni ufuklar açıyor. El birliğiyle bu projeler çerçevesinde yeni ve özgün faaliyetlere imza atarak hem çocuklarımızın akademik başarısını üst seviyelere çıkaracak hem de sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerle çok yönlü gelişimlerine katkı sağlayacağız” dedi.

Aslan, öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini de dinledi.