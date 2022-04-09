Aslan: “EBA'dan istifade edin”

Okul Müdürü Kadir Özkan ile bir süre görüşerek okulun durumu hakkında bilgi alan Aslan, okul binası ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Daha sonra 12 ve 8'inci sınıfları ziyaret eden Aslan, öğrencilerle sohbet etti. LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunan Aslan, sınavlara kısa bir süre kaldığına dikkat çekerek bu zamanın iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Başarmak için arzulamak ve çok çalışmak gerektiğini belirten Aslan; "Eğer gerçekten ister ve bunun için gayret gösterirseniz başarılı olursunuz" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin istifadesine sunulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Akademik Destek Programı hakkında da bilgiler veren Aslan, programın dünyanın en iyi dijital eğitim ortamı olduğunu belirterek, "Size sunulan bu imkândan en iyi şekilde istifade edin" dedi.

Aslan daha sonra okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Bir süre öğretmenlerle sohbet eden Aslan, özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Aslan, öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini de dinledi.